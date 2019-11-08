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Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulunduAdıyaman'da, ağaca asılı halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

08.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:23
'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Adıyaman'da, ağaca asılı halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Adıyaman- Karayolu'nun 5'inci kilometresindeki Mesire alanı yakınlarında bulunan ormanlık alanda, sabah saatlerinde ağaca asılı erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve sağlık görevlileri, cesedin yaklaşık 20 gündür asılı olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan ceset için kimlik tespit çalışması başlatılırken, olayın intihar olduğu üzerinde duruluyor.
Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Adıyaman, Beşpınar, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA


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