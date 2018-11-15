Adıyaman'da Ağaçlara Mevsimsel Bakım

Adıyaman
Belediyesine bağlı ekipler, şehir genelinde ağaçların mevsimsel budama işlemini yapıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki birçok alanda bulunan ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştirmeye başladı.
Mevsim gereği kaldırım, refüj, park, bahçe ve mezarlıklarda bulunan ağaçların bakımı için bu işlemi yaptıklarını belirten yetkililer, ağaç budama çalışmalarındaki temel amacın ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.
Yetkililer, şehrin ana arterlerinde sürdürdükleri budama işlemlerine şehir genelinde devam edileceğini de ifade etti.
Adıyaman
15 Kasım 2018 Perşembe 15:04