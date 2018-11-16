Adıyaman'da Ahır Yangını

Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 6 küçükbaş hayvan, telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar
Mahallesi'nde Mehmet Ulu
'ya ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
Yangında ahırda bulunan 6 küçükbaş hayvan telef olurken, ahırdaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Yangın sonrası ahırın üzerindeki evin yıkılma tehlikesi nedeniyle ekipler hasar tespiti yaptı.
Besni,Adıyaman