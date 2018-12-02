Adıyaman'da "Aile Okulu" Semineri

Adıyaman
'da din görevlileri ve eşlerine yönelik "Aile Okulu" semineri verildi.
Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, bir düğün salonunda İl Müftülüğünce düzenlenen seminerde, ailedeki sevgi ve saygı temellerinin İslam çerçevesinde ayakta tutulması gerektiğini söyledi.
Hayatın akışı içerisinde değerlere uygun aile modelinin oluşturulmasını hedeflediklerini belirten Taşcı, "Din gönüllüleri olarak çocuklarımız, eşlerimiz bizlere, bizler birbirimize, Adıyaman ve tüm insanlık da bizlere emanettir. Bu şuurla ailemizde tesis ettiğimiz huzur ve mutluluğu dalga dalga tüm şehrimize yayma mücadelesi vereceğiz." ifadelerini kullandı
Seminere, Hitit Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çolak
, Adıyaman Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Çelik
, Diyanet İşleri Başkanlığı
Uzmanı Dr. Fatma Bayraktar Karahan katıldı.
Adıyaman
02 Aralık 2018 Pazar 17:18