Haberler » Spor » Haber

Adıyaman'da amatör maçta kavga

Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde mücadele eden Adıyaman 1954spor ve Kahta 02spor maçında sahada başlayan gerginlik taraftarlara da sıçradı.

06.10.2019 22:10Adıyaman'da amatör maçta kavga


Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde mücadele eden Adıyaman 1954spor ve Kahta 02spor maçında sahada başlayan gerginlik taraftarlara da sıçradı. Tribünde kavga eden her iki takımın taraftarını polis güçlükle sakinleştirerek saha dışına çıkardı. Ekipler berabere biten maç sonunda tüm taraftarlar dağılana kadar stat çevresinde güvenlik önlemi aldı.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Taraftarların arasında gerginlik
-Polis ekiplerinin müdahalesi
-Polis ekiplerinin kavga eden taraftarları dışarı çıkartması
-Saha içinde sporcular arasında gerginlik
-Genel ve detay görüntü


- Adıyaman

Adıyaman, kavga, Kahta, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:26 Şenol Güneş: Avcı şu an bunalımda
00:07 Trabzonspor teknik direktörü ünal karaman'ın açıklamaları
00:04 Serdal adalı'dan başkan adaylığı açıklaması!
00:03 Fikret orman: dorukhan, devreyi kapattı gibi gözüküyor
00:02 Barcelona, Sevilla'yı farklı yendi
23:56 Ünal Karaman: Geçen hafta helallik istemiştik...
23:56 Nihat Özdemir: Bizim için şu an en önemli karşılaşma, Arnavutluk maçı