02.07.2019 16:26
Haberler » Güncel » Haber

Adıyaman'da anız yangını

Adıyaman'da anız yangınıAdıyaman'da, boş arazide çıkan anız yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Adıyaman 'da anız yangını
Adıyaman'da, boş arazide çıkan anız yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki boş tarlada bulunan anızlar öğle saatlerinde tutuştu ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren mahalle sakinleri, bir yandan da yangını söndürmek için kovalarla su taşımaya başladı. Kimi vatandaşlar ise alevlerin üzerine toprak attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.Adıyaman'da anız yangını
Kaynak: DHA
Adıyaman , İtfaiye , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:33 4. İstanbul Tasarım Bienali Belçika'da
17:33 "Bin Selman demokrasiden korkuyor ve Batı'ya şirin görünmeye çalışıyor"
17:32 Manisa'da şüpheli ölüm
17:32 Çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklandı
17:31 Kemer'de ırmak temizliğine başlandı
17:31 Bartın Belediye Başkanlığı 3. Tenis Turnuvası başlıyor
17:31 Bartın belediyesi kursları başlıyor