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Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDIAdıyaman'da, F.U. adlı kadının öldürüp, çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmalarına, yağmur nedeniyle verilen aradan sonra tekrar başlandı.

13.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:58
Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI

Adıyaman 'da, F.U. adlı kadının öldürüp, çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmalarına, yağmur nedeniyle verilen aradan sonra tekrar başlandı. Yağışın durmasıyla polis gözetiminde belediyenin temizlik görevlisi 40 kişilik ekip, şehir çöplüğünde arama çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Adıyaman, Güncel

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