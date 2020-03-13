Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor
Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor (2)ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDIAdıyaman'da, F.U. adlı kadının öldürüp, çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmalarına, yağmur nedeniyle verilen aradan sonra tekrar başlandı.
13.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:26
Adıyaman 'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor (2)
ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI
Adıyaman'da, F.U. adlı kadının öldürüp, çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmalarına, yağmur nedeniyle verilen aradan sonra tekrar başlandı. Yağışın durmasıyla polis gözetiminde belediyenin temizlik görevlisi 40 kişilik ekip, şehir çöplüğünde arama çalışmalarını sürdürüyor.
ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI
Adıyaman'da, F.U. adlı kadının öldürüp, çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmalarına, yağmur nedeniyle verilen aradan sonra tekrar başlandı. Yağışın durmasıyla polis gözetiminde belediyenin temizlik görevlisi 40 kişilik ekip, şehir çöplüğünde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
Manşet
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