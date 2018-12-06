06 Aralık 2018, 14:26
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Adıyaman'da Aranan 16 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Huzur ve Güven" uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Huzur ve Güven" uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince uygulama kapsamında 3 bin 439 kişinin sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca uygulamalarda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, kontrol edilen umuma açık yerlerde 1 kişiye idari yaptırım kararı uygulandı.

Uygulamalarda bin 128 araç ve 97 okul servisi kontrol edildi. Araçlara 3 bin 186 lira idari para cezası kesildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,Huzur,Jandarma
06 Aralık 2018 Perşembe 14:26