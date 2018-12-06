Adıyaman'da Aranan 16 Şüpheli Yakalandı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:26



06 Aralık 2018 Perşembe 14:26

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Huzur ve Güven" uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince uygulama kapsamında 3 bin 439 kişinin sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca uygulamalarda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, kontrol edilen umuma açık yerlerde 1 kişiye idari yaptırım kararı uygulandı.Uygulamalarda bin 128 araç ve 97 okul servisi kontrol edildi. Araçlara 3 bin 186 lira idari para cezası kesildi.