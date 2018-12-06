Adıyaman'da Aranan 2 Kişi Yakalandı

Adıyaman
'da biri firari hükümlü aranan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman- Kahta
karayolu üzerinde devriye görevi yapan İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak kontrol yaptı.
Kontrolde araçtakilerden Y.A. hakkında yaralama suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezanın infazı için firari olarak arandığı belirlendi.
Jandarma ekiplerinin kent merkezinde durumundan şüphelenerek kimlik kontrolü yaptığı M.K. de aynı suçtan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.
Gözaltına alınan hükümlü ve zanlı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Kahta,Jandarma,Adıyaman
06 Aralık 2018 Perşembe 21:34