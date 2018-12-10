Adıyaman'da Aranan 23 Kişi Yakalandı

Adıyaman
'da aralık ayında çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralık ayı içerisinde çeşitli suçlardan haklarında gıyabi tutuklama ve yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda, kasten adam öldürme, adam yaralama, hırsızlık, fuhuş, yağmalama gibi çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 23 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 17'si, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adıyaman
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:13