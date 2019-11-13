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Adıyaman'da aranan cezaevi firarisi Bursa'da yakalandı

Adıyaman'da 23 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla Bursa'da yakalandı.

13.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:44Adıyaman'da aranan cezaevi firarisi Bursa'da yakalandı
'da 23 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla 'da yakalandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 yıl önce Adıyaman Açık Cezaevi'nden firar eden H.Ç'nin Bursa'da olduğunu tespit etti.
Ekipler, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenledikleri operasyonla cezaevi firarisini tespit edilen adreste gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, ifadesi alınmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Cezaevi firarisinin 5 yıldır arandığı, bazıları mükerrer olan resmi evrakta sahtecilik, mala zarar verme, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından kesinleşmiş toplam 23 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

Adıyaman, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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