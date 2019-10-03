Haberler » Güncel » Haber

Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu madde kullanmak ve hırsızlık gibi suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

03.10.2019 03:33
Adıyaman'da uyuşturucu madde kullanmak ve hırsızlık gibi suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozbeyi Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan aramada şüpheli M.Ö'nün üst aramasında, 5 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bu arada zanlının 1 yıl 8 ay uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçundan, kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Ekipler, hakkında hırsızlık suçundan 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'nin Karapınar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:35 Virajda savrulan otomobil, mermer saksılara çarptı: 2 yaralı
06:31 Virajda savrulan otomobil, mermer saksılara çarptı: 2 yaralı
06:21 Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önünde anma
06:00 Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor
05:32 New York Times: "Cemal Kaşıkçı'ya hala adalet borcu var"
05:04 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında göçük: 20 ölü
05:03 Evinin balkonunda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda ağır yaralandı