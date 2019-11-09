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Adıyaman'da asayiş

Adıyaman'da bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca geçirildi.

09.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:44Adıyaman'da asayiş
'da bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ile ilgili çalışma yaptı.
Ekipler yaptıkları çalışmada, durumundan şüphelendikleri bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Bir iş yerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve 16 mermi ele geçirildi.
İş yeri sahibi gözaltına alındı
Makaron ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 850 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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