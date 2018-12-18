Adıyaman'da Asayiş Uygulamaları Arttırıldı

Kaynak: DHA

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında kurulan uygulama noktaları ile asayiş uygulamaları arttırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan araçlar didik didik aranırken uygulamada 750 araç araması yapıldı, 2 bin kişinin ise sorgulaması yapıldı. Yetkililer ise uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi.