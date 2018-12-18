18 Aralık 2018, 12:23
»»

Adıyaman'da Asayiş Uygulamaları Arttırıldı

Adıyaman

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında kurulan uygulama noktaları ile asayiş uygulamaları arttırıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında kurulan uygulama noktaları ile asayiş uygulamaları arttırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan araçlar didik didik aranırken uygulamada 750 araç araması yapıldı, 2 bin kişinin ise sorgulaması yapıldı. Yetkililer ise uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi. Adıyaman
Kaynak: DHA