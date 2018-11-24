Adıyaman'da Asayiş Uygulaması

Adıyaman
'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 3 bin 921 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunmasıyla ilgili il ve ilçelerde uygulama yaptı.
289 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, 3 bin 921 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.
Uygulamalarda bin 788 araç kontrol edilirken, kontrol edilen araçlara 7 bin 870 lira idari para cezası uygulandı. 3 araç ise trafikten men edildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerinin, Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında olduğu bildirildi.
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:38