Adıyaman'da asayiş uygulaması

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde şok asayiş uygulaması yapıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ve mahalle bekçilerinde katıldığı uygulama şehrin farklı noktalarında yapıldı. Uygulamada durdurulan araç sürücülerin üst araması ve araçlar içerisinde aramalar yapıldı. Mahalle bekçileri tarafından ise şüpheli kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı.

Adıyaman Aşayiş Şube Müdür Vekili Mustafa Gök, Bayram münasebeti ile Adıyaman'ın farklı noktalarında şok asayiş uygulamasını gerçekleştirdik. Bugün bekçilerimizde uygulamamızda yerlerini aldılar. Amacımız Adıyaman'ın huzur ve güveni sağlamak dedi.

Vatandaşlar ise uygulamalardan memnun olduklarını söylediler.

Kaynak: DHA