Adıyaman'da asayiş uygulaması
Adıyaman'da asayiş uygulamasıADIYAMAN'da, polis tarafından genel asayiş uygulaması kapsamında umuma açık yer ve sabit yol kontrolü gerçekleştirildi.
10.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:55
Adıyaman 'da asayiş uygulaması
ADIYAMAN'da, polis tarafından genel asayiş uygulaması kapsamında umuma açık yer ve sabit yol kontrolü gerçekleştirildi.
Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş, terör ve narkotik olaylarının azaltılması ve aranan şahısların yakalanması için asayiş uygulaması yaptı.
Ekipler tarafından kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında ve kent merkezinde gerçekleştirilen kontrollerde şüpheli görülen araçlar şahıslar üzerinde arama yapıldı. Ekipler tarafından umuma açık işyeri kontrol edildi.
ADIYAMAN'da, polis tarafından genel asayiş uygulaması kapsamında umuma açık yer ve sabit yol kontrolü gerçekleştirildi.
Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş, terör ve narkotik olaylarının azaltılması ve aranan şahısların yakalanması için asayiş uygulaması yaptı.
Ekipler tarafından kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında ve kent merkezinde gerçekleştirilen kontrollerde şüpheli görülen araçlar şahıslar üzerinde arama yapıldı. Ekipler tarafından umuma açık işyeri kontrol edildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Adıyaman'da asayiş uygulaması
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