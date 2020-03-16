Adıyaman'da asayiş uygulaması
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
16.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:56
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, bin 934 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
Ekipler, durdurdukları 179 aracı kontrol ederken, 1 araca toplamda 288 lira cezai işlem uygulandı.
Uygulama kapsamında 74 umuma açık iş yeri ve 10 park da kontrol edildi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, bin 934 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
Ekipler, durdurdukları 179 aracı kontrol ederken, 1 araca toplamda 288 lira cezai işlem uygulandı.
Uygulama kapsamında 74 umuma açık iş yeri ve 10 park da kontrol edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
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