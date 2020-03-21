Adıyaman'da asayiş uygulaması
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
21.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:44
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, bin 3 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.
Ekipler, durdurdukları 277 aracı kontrol ederken, 4 araca cezai işlem uyguladı.
Uygulama kapsamında 80 umuma açık iş yeri ve 15 park da kontrol edildi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, bin 3 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.
Ekipler, durdurdukları 277 aracı kontrol ederken, 4 araca cezai işlem uyguladı.
Uygulama kapsamında 80 umuma açık iş yeri ve 15 park da kontrol edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel