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Adıyaman'da asayiş uygulaması

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

21.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:44
Adıyaman'da asayiş uygulaması
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, bin 3 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.
Ekipler, durdurdukları 277 aracı kontrol ederken, 4 araca cezai işlem uyguladı.
Uygulama kapsamında 80 umuma açık iş yeri ve 15 park da kontrol edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

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