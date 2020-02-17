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Adıyaman'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da asayiş uygulamasında yakalanan 5 kişi tutuklandı.

17.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:29Adıyaman'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
'da asayiş uygulamasında yakalanan 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 44 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
İşlemlerinin ardından zanlılardan 5'i serbest bırakılırken, diğer 5'i sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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