Adıyaman'da asayiş uygulamasında yakanalan17 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.
28.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:22
Adıyaman 'da düzenlenen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 17'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan sorgulamalarının ardınan adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 17'si tutuklanırken, 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan sorgulamalarının ardınan adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 17'si tutuklanırken, 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA