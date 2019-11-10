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Adıyaman'da atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde anıldı

Adıyaman'da Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde anıldıTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'nci yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen törenlerle anıldı.

10.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:10Adıyaman'da atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
'da Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'nci yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen törenlerle anıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin yıl dönümünde Adıyaman'da törenlerle anıldı. Kent merkezindeki anma programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı. Törene, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saat 9.05'de çalınan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
10 Kasım Atatürk'ü anma programı Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda devam etti. Buradaki programda Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç Dr. Metin Kopar ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nevzat Artuç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve 'Askeri Dehası' konulu konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryonun sunumu yapılarak, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.
İLÇELERDE ANMA TÖRENİ
Gölbaşı, Çelikhan, Kahta ve Samsat'da da Mustafa Kemal Atatürk düzenlenen etkinliklerle anıldı. Törenlere, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, emniyet müdürleri, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törenlerde Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

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