Adıyaman'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Adıyaman
'da, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma
Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünce bu yöndeki çalışmalarının anlatıldığı sunumlarda bağımlılıkla mücadelede 2019'da yapılan çalışmalar anlatılarak gelinen son nokta ele alındı.
Uyuşturucu madde kullanımının toplumun hem bugününü hem de geleceğini tehditettiğini aktaran Pekmez, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlıalışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korumak amacıyla uyuşturucu kullanımınıtamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bukonuda kurumlar arası işbirliği ve mücadelenin etkin yürütülmesi büyük önem arzetmektedir." ifadelerini kullandı.
Yapılan sunumların ardından toplantıya katılanlar, bağımlılık sorunu ve bu sorununçözümü konusunda yapılabileceklere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak,bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iletişimingüçlendirilmesinin önemine vurgulayarak, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımınınönlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde görüşbirliğine varıldı.
Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.