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Adıyaman'da balkondan düşen kişi öldü

Adıyaman'da evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

22.08.2019 17:02 Adıyaman'da balkondan düşen kişi öldü
Adıyaman'da evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesinde bir apartmanın oturan Yusuf Özdüzen (80) henüz belirlenemeyen bir nedenle ikinci kattaki dairesinin balkonundan zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Özdüzen'i kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Özdüzen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karapınar, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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