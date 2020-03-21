Adıyaman'da banklar kaldırıldı
ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, park ve bahçelerde bulunan banklar kaldırıldı.
21.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:56
ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, park ve bahçelerde bulunan banklar kaldırıldı.
Adıyaman Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı park ve bahçelerde bulunan bankları kaldırıp, vatandaşlardan evlerine gitmelerini istedi. Sökülen banklar, kamyonetler ile depoya götürüldü.
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Kaynak: DHA