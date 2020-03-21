Adıyaman'da banklar kaldırıldı
Adıyaman'da banklar kaldırıldıADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, park ve bahçelerde bulunan banklar kaldırıldı.
21.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:00
Adıyaman 'da banklar kaldırıldı
ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, park ve bahçelerde bulunan banklar kaldırıldı.
Adıyaman Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı park ve bahçelerde bulunan bankları kaldırıp, vatandaşlardan evlerine gitmelerini istedi. Sökülen banklar, kamyonetler ile depoya götürüldü.
ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, park ve bahçelerde bulunan banklar kaldırıldı.
Adıyaman Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı park ve bahçelerde bulunan bankları kaldırıp, vatandaşlardan evlerine gitmelerini istedi. Sökülen banklar, kamyonetler ile depoya götürüldü.
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Kaynak: DHA