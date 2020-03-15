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Adıyaman'da berberde bir müşteri, fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktı

Adıyaman'da bir müşteri, berberde tıraş olduktan sonra kapının kapalı olduğunu fark etmeyince çarparak camı kırdı ve dışarı çıktı.

15.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:32
Adıyaman'da berberde bir müşteri, fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktı
Adıyaman 'da bir müşteri, berberde tıraş olduktan sonra kapının kapalı olduğunu fark etmeyince çarparak camı kırdı ve dışarı çıktı. Müşterinin hafif yaralandığı olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kişi, Kab Camisi Mahallesi'nde bir berberde tıraş oldu.
Daha sonra montunu giyerek berberden ayrılmak isteyen müşteri, kapının kapalı olduğunu fark edemeyince çarptığı camı kırarak dışarı çıktı. Hafif şekilde yaralanan müşteriye ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaptı.
Yaralanan müşteri daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Adıyaman, Güncel

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