Adıyaman'da bıçak ve sopalı kavga 4 yaralı

Adıyaman'da bıçak ve sopalı kavga: 4 yaralıADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

18.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:46
Adıyaman'da bıçak ve sopalı kavga: 4 yaralı
ADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada E.B. ve A.B. bıçak, G.T ve E.T. ise sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de kavganın ardından kaçan kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Adıyaman’da bıçak ve sopalı kavga 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, kavga, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor
Bahçeli’nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Haber
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Türkiye’nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı’nda elektrik üretimi yarın başlıyor Haber
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk Haber
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya’da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90’a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Türkiye’de sadece Samsun’da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Haber
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Haberler››Güncel››Adıyaman'da bıçak ve sopalı kavga 4 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:46: Düzce Valisi Dağlı'dan 19 Mayıs mesajı - Haber 12:46: Karapınar'da Cumhuriyet Meydanı dezenfekte edildi - Haber 12:45: Gaziantep'te 2 günde, 5 bin 409 kişiye yasak cezası - Haber 12:45: Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir ile video konferansla görüştüler - Haber 12:44: 'Doğal akvaryum' Gökpınar Gölü için proje - Haber 11:45: Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor - Ekonomi 11:27: Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk - Haber 10:52: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor - Haber 09:45: Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü - Haberler 09:15: Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi - Haberler