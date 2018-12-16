Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman
'da iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı
üzerinde, Umutcan Yakıcı (18) ile A.Ö. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, yanında bulundurduğu bıçakla Umutcan Yakıcı'yı (18) kolundan yaraladı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Atatürk Bulvarı,Bahçelievler Mahallesi,Adıyaman
16 Aralık 2018 Pazar 14:24