Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman
'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altınşehir
Mahallesi Adıyaman Üniversitesi
civarında iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi, yanında bulundurduğu bıçakla Oktay B'yi ayağından yaralayıp kaçtı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Kaynak: AA