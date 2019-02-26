Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

- Adıyaman
'da bıçaklı kavga1 yaralıYaralıdan detaylarSağlık ekiplerinin yaralıyı götürmersi Polis
ekiplerinin olayı soruşturması ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçak darbesiyle yaralandı.
Alınan bilgiye göre Altınşehir
Mahallesi Adıyaman Üniversitesi
civarında iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu bıçakla Oktay B.'yi ayağından yaraladı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Kaynak: AA