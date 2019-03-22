Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman
'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, Eskisaray Mahallesi Adıyaman Kalesi
yakınında Afgan uyruklu iki kişi, tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs, yanında bulundurduğu bıçakla Nesir El Ahmed'i sol bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nesir El Ahmed'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.
Adıyaman Kalesi, Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA