27.06.2019 13:04
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Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Adıyaman 'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile birlikte henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından İ.E., isimli bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri kavga olayına karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
bahçelievler , kavga , adıyaman , 3. Sayfa

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