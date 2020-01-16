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Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralıAdıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

16.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:43
'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Kavga, öğle saatlerinde Adıyaman- karayolunun 5'nci kilometresinde meydana geldi.
Pirin mevkiinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak Osman Bozan (32) bacağından yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Bozan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olay sonrası kavgaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman, Çelikhan, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


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