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Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

24.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:34
Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Adıyaman'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi Eski Samsat Caddesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan Z.A.D. 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, bıçaklama olayının zanlısı E.D'yi gözaltına aldı.
Doktor raporu için hastaneye götürülen E.D. ile yaralı yakınları karşılaşınca kısa süreli arbede yaşandı.
Polis ekiplerince sonlandırılan arbedenin ardından iki kişi daha gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bahçecik, Adıyaman, Samsat, Polis, Güncel , Haber
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