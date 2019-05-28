Adıyaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karapınar Caddesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Tapu Kadastro Müdürlüğü içerisinde Serdar T. ile Zeynal K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar T, yanında bulundurduğu bıçak ile Zeynal K. ve kavgayı ayırmak isteyen ve ismi öğrenilemeyen kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, Serdar T'yi gözaltına aldı.
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Kaynak: AA