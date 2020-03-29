Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 6 gözaltı

Adıyaman'da, iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

29.03.2020 22:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:45
Adıyaman'da bıçaklı kavga: 6 gözaltı
Adıyaman 'da, iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi 100. Yıl İlk Okulu ön kısmında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Meydana gelen tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale ederek şahısları etkisiz hale getirdi. Kavgada polis ekiplerince 6 kişi gözaltına alınırken kavga eden taraflardan birinin yakını fenalaştı. Fenalaşan kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga yerinde polis ekipleri olası bir olaya karşı güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Polis, kavga, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Adıyaman'da bıçaklı kavga: 6 gözaltı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Meclis doktoru, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haberler
Meclis doktoru, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Erdoğan’ın İspanya’daki ezanı dinlerken duygulandığı anlar Haberler
Erdoğan'ın İspanya'daki ezanı dinlerken duygulandığı anlar
Herkes merak ediyordu! Yunan sınırındaki göçmenlerin akıbeti belli oldu Haberler
Herkes merak ediyordu! Yunan sınırındaki göçmenlerin akıbeti belli oldu
Bakan Soylu’nun canlı yayınında gülümseten kedi detayı Haberler
Bakan Soylu'nun canlı yayınında gülümseten kedi detayı
Moskova’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İsrail’de koronavirüs vaka sayısı 4 bini aştı Haberler
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 4 bini aştı
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vaka ve ölü sayısı yükseldi Haberler
Güney Kıbrıs'ta koronavirüs vaka ve ölü sayısı yükseldi
Sağlık Bakanlığı’nın verileri doğru mu? Bilim Kurulu üyesi cevapladı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın verileri doğru mu? Bilim Kurulu üyesi cevapladı

Son Dakika Güncel Haberleri

23:40: Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı - Haber 23:38: Otomobil, su kanalına düştü: 2 yaralı - Haber 23:38: Eceabat ilçesine şehir dışından gelenler 14 gün karantinada tutulacak - Haber 23:38: Dr. Anthony Fauci: "ABD'de 100 binden fazla ölüm yaşanabilir" - Haber 23:37: Mersin'de polis, Kovid-19 riskine karşı sürücülerin ateşlerini ölçtü - Haber 23:07: İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık - Haber 23:01: Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı - Haber 22:28: Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 22:11: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil - Haber 22:00: Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi - Haber 21:54: Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 - Haberler