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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

28.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:36
Adıyaman'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Adıyaman 'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
İki grup arasında Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirilerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olaydan sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Güncel

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