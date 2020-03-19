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Adıyaman'da bir esnaf maske dağıttı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir eczane sahibi aldığı 4 bin maskeyi koronavirüse karşı önlem için dağıttı.

19.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:37
Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde bir eczane sahibi aldığı 4 bin maskeyi koronavirüse karşı önlem için dağıttı.
Kahta ilçesinde bir eczane sahibi ilçede faaliyet gösteren manav, lokanta ve fırın gibi iş yerlerine 4 bin maske dağıttı.
Eczacı Ayhan Aşuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin başlattığı önlemlere bir nebze katkı sağlamak için maske dağıttıklarını söyledi.
Aşuk, maskeleri özellikle insanlarla daha çok iletişim halinde olan yerlere dağıttıklarını kaydetti. Adıyaman’da bir esnaf maske dağıttı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Adıyaman'da bir esnaf maske dağıttı
Etiketler : Adıyaman, Kahta, Güncel

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