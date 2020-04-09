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Adıyaman'da bir esnaf polislere şalgam ikram etti

Adıyaman'da bir esnaf, Polis Haftası'nı kutlamak için sahte ihbarda bulunarak çağırdığı polislere şalgam ikram etti.

09.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:41
Adıyaman'da bir esnaf polislere şalgam ikram etti

Adıyaman 'da bir esnaf, Polis Haftası'nı kutlamak için sahte ihbarda bulunarak çağırdığı polislere şalgam ikram etti.

Turgut Reis Mahallesi eski devlet hastanesi yakınında şalgam satıcısı Ahmet Polat, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak mahallede kavga olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, şalgam sürprizi ile karşılaştı.

Polislere şalgam ikram eden Polat, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Polislerin yanında olduklarını göstermek istediğini ifade eden Polat, "Hafta nedeniyle polis ekiplerine sürpriz yapmak istedim. Allah, polisimizi başımızdan eksik etmesin. Her zaman yanlarındayız. Allah kendilerinden razı olsun. Şalgam satıyorum. Polis ekiplerine şalgam ikram ederek günlerini kutlamak istedim." dedi.

Polis ekipleri de şalgam ikram eden ve günlerini kutlayan Polat'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Polis Haftası, Adıyaman, Polis, Güncel
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