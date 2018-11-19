Adıyaman
'da bir genç, babasını sırtından bıçakladı. Cumhuriyet Mahallesi
2590. Sokak'ta Mahmut T. (45) ile oğlu H.T. (15) arasında henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda H.T. babasını sırtından bıçakladı.
Yaralı baba, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Babasını bıçaklayan H.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi,Adıyaman
19 Kasım 2018 Pazartesi 22:48