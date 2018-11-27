Adıyaman'da Bir Grup Öğrenci Yetimleri Sevindirdi

27 Kasım 2018 Salı 13:29



27 Kasım 2018 Salı 13:29

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir grup öğrenci, "63 yaş 63 yetim" projesi ile 63 yetim çocuğa kıyafet ile ayakkabı yardımı yaptı.Kahta İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencilerinden Muhammed Gültekin, Yunus Kütük, Muhammed Şamil Arı ve Muhammed Kayabaş, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Deniz Feneri ile ortaklaşa düzenlenen "İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor" projesi kapsamında "63 yaş 63 yetim" projesini hayata geçirdi.Grup, ilçe merkezinde yetim 36 öğrencinin ihtiyaçlarını tespit edip ilçedeki hayırsever ve sivil toplum kuruluşlarından yardım istedi.Toplanan kıyafet ve ayakkabı yardımları proje kapsamında 36 yetim çocuğa verildi.Projeyi arkadaşlarıyla hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Muhammed Gültekin, projenin adını Hazreti Peygamber'den esinlenerek aldıklarını, her yetimi sevindirmenin Allah'ı da sevindirmek olduğunu ifade etti.Kıyafet ve ayakkabı ihtiyacının karşılandığını aktaran Ahmet Fırat ise hediye edilen giysi ve ayakkabının kendileri için manevi değerinin büyük olduğunu, kardeşliği daha çok pekiştirdiklerini kaydetti.Okul müdür yardımcısı Mustafa Arı ise dört öğrencinin hayata geçirdikleri bu projenin çok önemli olduğunu, bunun tam bir imam hatip ruhu olduğunu sözlerine ekledi.