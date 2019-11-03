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Adıyaman'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Adıyaman'da bir kişi, yol kenarında ölü bulundu.

03.11.2019 16:14Adıyaman'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu
Adıyaman'da bir kişi, yol kenarında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yarmakaya köyünde yol kenarında hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri bu kişinin öldüğünü belirledi.
Jandarma tarafından yapılan çalışmada da cesedin Aziz Ök'e (49) ait olduğu tespit edildi.
Ök'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araştırma başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştığı belirlenen otomobili Altınşehir Mahallesi'nde park halinde buldu.
Ön sağ tarafında hasar bulunan ve aynı yöndeki aynası da kırık olduğu belirlenen aracın içinde oturan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, Ök'e otomobille çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçtıkları ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Güncel

Kaynak: AA

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