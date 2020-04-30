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Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
30.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:39
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Besni Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.
İlçeye bağlı Uzunkuyu köyünde ikamet eden aynı aileden 5 kişi, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı.
Bu nedenle köyün de karantinaya alınmasına karar verildi.
Kararın ardından 1040 kişinin yaşadığı köye giriş ve çıkışlar, 14 günlüğüne durduruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Besni, Güncel, Haber

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