Adıyaman'da 'Bisiklet' Hırsızlığına Tutuklama

ADIYAMAN'ın Gölbaşı
ilçesinde, farklı apartmanlardan çalınan 5 bisiklet ilgili gözaltına alınan R. Ö., tutuklandı. Mimar Sinan
ve Cumhuriyet mahallelerinde, apartmanlarda meydana gelen bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, şüpheli R.Ö.'yü çaldığı 5 bisikletle birlikte yakaladı. R.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan bisikletler ise polis tarafından sahiplerine teslim edildi.
- Adıyaman
Mimar Sinan,Adıyaman