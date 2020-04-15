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Adıyaman'da 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destekler sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsünden dolayı başlatmış olduğu 'Biz bize yeteriz' kampanyasına Adıyamanlı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

15.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:40
Adıyaman'da 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destekler sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsünden dolayı başlatmış olduğu 'Biz bize yeteriz' kampanyasına Adıyamanlı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Başlatılan kampanyaya destek vermek isteyen 83 yaşındaki Asiye teyze ile emekli maaşını bağışlamak 4 yaşındaki Ezel'in kumbarasında biriktirdiği paraları polis ekiplerine teslim etti. Gelip paraları teslim alan polis ekipleri, paraları 'Biz bize kampanyasının' hesabına yatırarak daha sonra banka dekontlarını emekli maaşını bağışlayan Asiye teyze ve kumbarasındaki parayı bağışlayan Ezel'e verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman, Polis, Güncel
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