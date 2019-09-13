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Adıyaman'da Bizans dönemine ait mozaik parçaları bulundu

Adıyaman'da Bizans dönemine ait iki parça mozaik bulundu.

13.09.2019 14:29Adıyaman'da Bizans dönemine ait mozaik parçaları bulundu
Adıyaman'da Bizans dönemine ait iki parça mozaik bulundu.
Merkeze bağlı Bağpınar köyü yakınlarında yaşayan Ahmet Yılmaz, gezdiği sırada Atatürk Barajı kıyısında suların çekildiği alanda iki parça halinde mozaik buldu. Yılmaz, durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Ekipler, bölgede yaptıkları çalışma sonrası iki mozaik parçasını Müze Müdürlüğüne götürdü. Mozaik parçalarının Bizans dönemi 6'ncı yüzyıla ait olduğu belirtildi.
Bulunan mozaik parçalarının Şanlıurfa Bölge Koruma Kuruluna gönderileceği öğrenildi.

Ahmet Yılmaz, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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