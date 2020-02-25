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Adıyaman'da boynuz uzunluğu 130 santimetre olan dağ keçisi avlandı

ABD'den avlanmak için Adıyaman'a gelen kadın avcı, boynuz uzunluğu 130 santimetre olan dağ keçisini avladı.

25.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:12Adıyaman'da boynuz uzunluğu 130 santimetre olan dağ keçisi avlandı
ABD'den avlanmak için 'a gelen kadın avcı, boynuz uzunluğu 130 santimetre olan dağ keçisini avladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, Adıyaman'ın Sincik ilçesi dağlarında av turizmi kapsamında izinli avcılık faaliyetleri yapılıyor.
Bu kapsamda ABD'den kente gelen Emieblcek Harris, Sincik Devlet Avlağında atış talimleri yaparak ava hazırlık yaptı.
Daha sonra ava çıkan Harris, boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 11 yaşındaki dağ keçisini avladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, dağ keçisini kaçak avlayanlara yaklaşık 26 bin lira cezai işlem uygulandığını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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