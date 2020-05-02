Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Adıyaman'da bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bitkin halde bulunan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Adıyaman'da bulunan balaban kuşu koruma altına alındı
02.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:11
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bitkin halde bulunan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kahta Devlet Hastanesi çatısında değişik bir kuş gören sağlık çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.
Çatıda sıkışan ve bitkin haldeki kuşu alan itfaiye ekipleri kuşu belediye bünyesindeki veterinere götürdü.
Kuşun genelde sulak alanlarda yaşayan ve nesli tükenmekte olan balaban türü olduğunu gören veteriner hekim durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahta Şefliğine bildirdi.
Koruma altına alınan kuşun, yapılacak tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahta Devlet Hastanesi, Adıyaman, İtfaiye, Kahta, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Her 10 kadından 9’unun sünnet edildiği Sudan’da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Haberler
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Mateja Kezman’ın son halini gören gözlerine inanamıyor Haberler
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Haberler
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
11 Mayıs’ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM’lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Survivor’dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Haberler››Güncel››Adıyaman'da bulunan balaban kuşu koruma altına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:27: Manisa'da sokak hayvanları unutulmadı - Haber 15:27: BARTIN Kirpi ve 2 yavrusunu poşete koyup çöpe attılar - Haber 15:26: Mersin'de dolu afetinin bilançosu ağır - Haber 15:24: Gaziantep'te spor salonlarının beşi tamamlandı - Haber 15:22: Çöp yakılırken alevler ahıra sıçradı - Haber 14:23: Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var - Haberler 13:59: Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor - Spor 13:11: İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı - Haberler 13:11: Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi - Haber 12:39: Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi - Haber